Especialistas orientam pais de jovens em evento do Metro Jornal

Em vez de cobrar mudanças por parte dos adolescentes, os pais deveriam investir mais energia em mudar a si próprios. Esse foi o recado dos especialistas para a plateia do Encontro de Pais e Educadores de Adolescentes, evento realizado pelo Metro Jornal, no sábado, em São Paulo.

“Procure se interessar pelas coisas, pelos assuntos, que interessam ao seu filho”, resumiu o psiquiatra Wimer Bottura Júnior. “É de vídeo game que ele gosta? Aprenda a jogar o game.” Segundo os especialistas, os pais reclamam do isolamento dos adolescentes em relação à família, mas não percebem que eles contribuem para isso.

Por três horas, os participantes discutiram com os palestrantes temas relacionados à adolescência. Bottura Júnior, a consultora educacional Bete P. Rodrigues, a coach parental Jacqueline Vilela e a professora e contadora de histórias Kellen Krause falaram sobre a importância de não idealizar os filhos e aprender a se relacionar com as pessoas que eles são de fato.

O Encontro de Pais e Educadores de Adolescentes foi uma iniciativa do Metro+Educação, núcleo do jornal responsável pela realização de encontros e seminários para os leitores. O próximo evento será o Seminário Educação Infantil 2019, no dia 19 de outubro, em São Paulo. Mais informações e inscrições no site www.seminarioeducacaoinfantil.com.br.