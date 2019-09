QR Code agora funciona em horário integral na CPTM e Metrô de São Paulo

A operação dos bilhetes por QR Code foi estendida neste sábado (21) para todo o horário de funcionamento das estações. No momento, sete estações da CPTM e Metrô recebem o projeto.

O Portal do Governo de São Paulo afirma que a novidade têm sido bem recebida pelos passageiros. O teste começou em 3 de setembro, e até a sexta-feira (20), quase 63 mil bilhetes haviam sido vendidos pelo QR Code. Mais de 90% destes foram comprados na bilheteria, e apenas 2,5% pelo aplicativo VouD.

Como usar?

Nas bilheterias, o pagamento deve ser feito em dinheiro. Com o código em mãos, basta passar o bilhete impresso nos bloqueios específicos em uma das sete estações em que já há catracas com leitores de QR Code.

São quatro da CPTM e três do Metrô: Autódromo (Linha 9-Esmeralda), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Dom Bosco (Linha 11-Coral) e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13-Jade), São Judas (Linha 1-Azul), Paraíso (linha 1-Azul e 2-Verde) e Pedro II (Linha 3-Vermelha). São dois bloqueios por cada estação com o validador.

É possível também pagar pelo bilhete com QR Code com cartão de crédito. Basta fazer a compra pelo celular, por meio do aplicativo VouD, que pode ser baixado gratuitamente em lojas virtuais de Android e iOS. Depois, é só abrir o QR Code na tela do celular e passar nos bloqueios com validador nas estações que participam do projeto-piloto.

Para facilitar a vida de quem quer comprar pelo app mas sem gastar com pacote de dados, um serviço de navegação gratuita no VouD, para todas as operadoras de telefonia celular, deve ser disponibilizado aos passageiros nos próximos dias.

Para pagar com cartão de débito, o passageiro pode utilizar uma das máquinas de autoatendimento disponíveis nas sete estações que participam do teste. Após adquirir o QR Code, basta passar o código impresso nos bloqueios com leitores instalados.

Estão sendo vendidos bilhetes unitários para uso apenas no Metrô e na CPTM (não valem para integração com outros modais). Os bilhetes com QR Code serão válidos até 18 de outubro, durante o período de testes da tecnologia, mas a recomendação é que sejam utilizados preferencialmente em 72 horas após a compra para evitar que a impressão do código sofra danos.

A viabilidade da implantação definitiva do sistema será avaliada durante o período de testes. A ideia é que o pagamento da tarifa com o QR Code substitua futuramente a maior parte dos pagamentos com o bilhete magnético unitário, o chamado Edmonson. Na CPTM, em média, 25% dos passageiros pagantes utilizam esse tipo de bilhete. No Metrô, o percentual é de 15%.