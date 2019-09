Bolsonaro embarca em avião para os Estados Unidos; discurso na ONU será nesta terça

O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta segunda-feira (23) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). O Brasil, historicamente, é o país que abre os trabalhos no encontro que reúne chefes de Estado, de governo e chanceleres.

O presidente tem dito que o discurso será uma defesa do que chama de "soberania nacional" e da atuação do governo brasileiro na Amazônia. Bolsonaro terá apenas outros dois compromissos em Nova York além do discurso, sendo uma reunião com o Secretário-Geral da ONU, Antônio Gutierrez, e um rápido encontro com o presidente americano, Donald Trump.

Sua participação no evento havia se tornado dúvida na semana passada. Bolsonaro passou, no início do mês, por uma cirurgia para correção de hérnia, resultado da série de procedimentos cirúrgicos após a facada que recebeu durante a campanha eleitoral há um ano.

Como sua alta médica foi após o previsto, o Palácio do Planalto cogitou a possibilidade do cancelamento da viagem. Uma série de exames realizados na sexta-feira (20), porém, constatou boa recuperação do presidente, que foi liberado para viagem – dentro de algumas condições, como passar a maior parte do voo deitado e realizar caminhadas periódicas no avião.