Acidentes deixam dez mortos em um dia nas rodovias paulistas

Ao menos dez pessoas morreram no domingo (22) em acidentes de trânsito em estradas paulistas.

Pela manhã, quatro veículos colidiram na rodovia Castello Branco, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Um dos carros estava na pista sentido interior quando perdeu o controle e entrou na pista contrária. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma em estado grave.

Também na manhã, três jovens foram atropelados e mortos no acostamento da rodovia João Baptista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo (a 346 km da capital), segundo informações do portal G1. No período da tarde, na rodovia Archimedes Lammoglia, em Itu (a 101 km da capital), outras quatro pessoas morreram depois que um carro atravessou o canteiro central e bateu de frente com um ônibus.

