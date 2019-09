Universidades de todo o país oferecem seis mil atividades gratuitas

Nesta semana, mais de 550 instituições de ensino superior em todo o país oferecem mais de 6 mil atividades gratuitas para a comunidade. Entre os serviços ofertados estão consultoria jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas.

As atividades, que fazem parte da 15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, são voltadas a públicos de todas as idades e oferecidas por estudantes, professores e funcionários das instituições. A Campanha, promovida anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), começa nesta segunda-feira (23) e segue até sábado (28).

De acordo com os organizadores, participam do evento tanto instituições particulares quanto públicas, além daquelas vinculadas ao Sistema “S”. Não é necessário ser associada à Abmes para integrar a Campanha.

Os interessados podem verificar nas instituições de ensino superior se elas estão participando da Campanha. Também podem conferir nas próprias faculdades e sites institucionais quais os horários e que atividades são oferecidas.

Responsabilidade social

Todas as instituições participantes recebem da Abmes o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, que certifica a atuação social e pode ser estampado em espaços como site e material promocional.

Desde a criação, em 2005, o projeto proporcionou cerca de 16 milhões de atendimentos à população, com aproximadamente 90 mil atividades realizadas, que envolveram mais de 1,5 mil instituições de todo o país, de acordo com a Abmes.

A Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular foi criada para aproximar os setores acadêmicos privado e público com a comunidade em geral. Inicialmente, as ações eram concentradas em um só dia, porém, desde 2014, a programação foi estendida para uma semana.

O objetivo é dar mais visibilidade aos projetos de responsabilidade social realizados ao longo de todo o ano pelas instituições, além de ser oportunidade para os alunos exercerem a prática de seus cursos e ampliarem a consciência social.