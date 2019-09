Polícia Civil investiga caso de menina de oito anos morta a tiro no Rio de Janeiro

Depois de ouvir o motorista da kombi em que Agatha Félix, de oito anos, estava quando foi atingida pelas costas no Rio de Janeiro, a Polícia Civil pretende fazer uma reconstituição da morte da menina.

Ainda não foi divulgada data da reprodução simulada no Complexo do Alemão, zona norte da capital carioca. A família acusa a PM de ter efetuado o tiro.

A corporação alega que que houve confronto após policiais da UPP Fazendinha serem atacados, na noite de sexta-feira (20). O velório começa ao meio-dia na capela 13 do cemitério de Inhaúma, onde o enterro está previsto para às 16h deste domingo (22).

A demora na liberação do corpo ocorreu por uma falha no scanner que analisa a imagem do fragmento do projétil, segundo a Policia Civil. A versão é diferente do que disseram os parentes de que o funcionário que opera o equipamento no IML faltou no sábado (21).

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, Agatha é a quinta criança morta de um total de 16 atingidas, em 2019. Com o caso, sobe para 29 o número mortes por balas perdidas, num total de 124 vítimas este ano no estado, de acordo com balanço da BandNews FM.