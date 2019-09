Veja como prevenir acidentes com energia elétrica em casa

É impossível imaginar a vida sem energia elétrica hoje em dia. Ela nos traz conforto, conveniência e melhora nossa qualidade de vida. No entanto, o mau uso da energia pode ser extremamente perigoso, até mesmo dentro de casa.

Dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) mostram aumento de 3% no número total de acidentes com morte em decorrência da rede elétrica em 2018, na comparação com o ano anterior.

No total, o ano passado, foram 891 ocorrências em todo o país, com 271 vítimas fatais, contra 252 casos em 2017. Entre as causas mencionadas estão empinar pipa próximo a rede elétrica, com 6%, e instalações de antenas de TV, com 4% das ocorrências do ano passado.

Existem, no entanto, diversos hábitos que podem ser adotados para ajudar a prevenir estes acidentes. A distribuidora CPFL Paulista, que atende 234 municípios no Estado de São Paulo, destaca alguns cuidados importantes para adotar em casa.

Confira as principais orientações a seguir: