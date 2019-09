São Paulo busca empresas para operar ciclofaixa de lazer; operação segue parada

A Prefeitura de São Paulo publicou na edição deste sábado (21) do Diário Oficial um chamamento de empresas interessadas em operar as ciclofaixas de lazer na capital paulista. As propostas devem ser apresentadas em até 90 dias e podem contemplar tanto a operação total, de 117 km de extensão, ou selecionar um dos nove trechos da malha.

A instalação dessas ciclofaixas está suspensa desde a primeira semana de setembro, quando o patrocinador decidiu encerrar a parceria de 10 anos com a prefeitura. Até o momento, as propostas que foram apresentadas não atendem aos requisitos legais e não garantem a segurança dos ciclistas, segundo o município.

Com isso, a cidade de São Paulo não terá ciclofaixas de lazer neste domingo (22) pelo quarto final de semana seguido.

