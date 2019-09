Quina 5078: veja os números sorteados neste sábado, 21 de setembro

A Quina 5078 vai pagar neste sábado, dia 21 de setembro, um prêmio de R$ 13,9 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas, confirmado pela Loterias Caixa instantes antes do sorteio.

Os números sorteados para a Quina 5078 são:

05, 40, 47, 67, 78

Outras loterias deste sábado, 21 de setembro

Mega-Sena: prêmio de R$ 38 milhões

Dupla Sena: prêmio de R$ 5,6 milhões

No concurso anterior da Quina, de sexta-feira (20), ninguém acertou as cinco dezenas. Outras 225 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 3,6 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

