Previsão do tempo: Último dia de inverno em São Paulo traz clima típico neste domingo

Depois de dar um gostinho da primavera, o inverno decidiu se despedir nesse domingo (22) com um clima típico para sua estação. Com máxima de 17ºC e mínima de 14ºC, quem estava com saudades do frio da última semana pode comemorar, seja com um casaco ou debaixo das cobertas.

Claro que, gostando ou não do frio, é preciso ter simpatia com quem não pode se proteger do tempo gelado. Por isso, considere doar um agasalho para campanhas ou pessoas em situação de rua.

O tempo seco da semana, que dificultou o sono, dá lugar a um clima nublado com chance de chuvas fracas durante todo o dia. A umidade do ar chega aos 75% – mas nem por isso deixe de se hidratar! As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo, explica o frio: ventos úmidos que sopram do oceano. A expectativa do órgão é que o sol retorne na próxima semana, favorecendo maiores temperaturas, mesmo com previsão de chuva para as tardes.

E, se você tiver visão da região da avenida Paulista nesta noite, olhe para o seu e veja se consegue encontrar o bat-sinal! O símbolo será aceso como parte das comemorações de 80 anos do Homem-Morcego. Uma informação não relacionada à previsão do tempo, mas um bom programa para o frio do sábado a noite.