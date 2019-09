Menina de oito anos morre no Rio após ser atingida por tiro dentro de veículo

Uma criança de oito anos foi morta nesta sexta-feira (20) após ser atingida por um tiro no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Agatha Vitória Sales Félix estava dentro de uma kombi quando foi baleada nas costas.

Moradores acusam policiais militares de atirarem contra uma moto que passava pelo local – um dos tiros teria perfurando o carro e atingindo a menina. Ela foi resgatada ainda com vida e levada para atendimento médico, mas não resistiu.

Já a PM (Polícia Militar) do Rio, afirmou que equipes da UPP (Unidade de Proteção Policial) revidaram a ataques que sofreram de várias localidades da comunidade de Fazendinha, localizada no Complexo do Alemão.

O caso será apurado pela CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora). Com o caso, sobe para 29 mortes, de um total de 124 vítimas de balas perdidas, este ano no estado, segundo levantamento da BandNews FM.