Evento promove encontro de pais e alunos com diretores de escolas no exterior

O intercâmbio é uma experiência única que permite aos estudantes uma vivência e um ensino temporário fora do seu país de origem. Esse período de estudo internacional pode ser realizado tanto na faculdade quanto ainda no colégio.

Pensando em aproximar essa realidade de viajar para aprender em outro país, o Linden Boarding School Fair convida pais e alunos para conhecer e trocar informações com diretores de escolas preparatórias internacionais. O evento ocorre no dia 28 de setembro em São Paulo e é gratuito, sendo necessária a inscrição no site oficial.

São representantes de 27 instituições de alto nível que preparam crianças e adolescentes para processos seletivos de faculdades consagradas no mundo todo, como Harvard e Oxford. Participantes poderão assistir palestras sobre educação internacional, empreendedorismo para jovens e informações sobre financiamento de cursos no exterior.

Linden Boarding School Fair

Data: 28 de setembro

Horário: Das 11h às 15h

Local: Hotel Tivoli Mofarrej – Alameda Santos, 1.437 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Inscrições: Até 26 de setembro (clicando aqui)