Google oferece curso e certificado de Suporte em TI a R$ 80 por mês

Em um mercado de trabalho em constante mutação, a única certeza é que a tecnologia será cada vez mais essencial e incorporada na maioria dos empregos. Atrelado à essa necessidade, uma área que mostra constante ascensão em tempos de crise é a de Suporte em TI (Tecnologia da Informação).

A profissão, que tem como principal função garantir o bom funcionamento dos recursos tecnológicos de uma empresa, atraiu a atenção de jovens em início de carreira ou desempregados pela alta demanda e oportunidades de trabalho.

Para profissionalizar interessados em ingressar no mercado, o Google oferta em parceria com o Coursera – plataforma de ensino on-line – um certificado profissional de Suporte em TI. O curso, disponível em português, ensina habilidades digitais essenciais para trabalhar na área, com duração aproximada de seis meses.

O preço original do curso é de 39 dólares por mês (cerca de R$ 160), mas será oferecido por 19 dólares mensais (cerca de R$ 80), segundo o Google, para “garantir o acesso de brasileiros de todas as origens”.

A gigante de tecnologia também doou R$ 4,5 milhões para financiar mais de 2 mil bolsas para moradores de comunidades carentes – os beneficiados serão selecionados pela Junior Achievement Brasil, em parceria com ONGs e entidades governamentais.