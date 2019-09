Yudi Tamashiro é vítima de assalto armado em São Paulo

Yudi Tamashiro usou o Instagram na noite desta quinta-feira, 19, para contar aos fãs que foi assaltado à mão armada na avenida Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. A publicação informa que o apresentador e a família estão bem. No entanto, o artista adiou o lançamento do videoclipe da música Eu mudei e as ações de divulgação que estavam marcados para a quinta-feira.

O cantor e apresentador foi abordado por volta das 18h na avenida Ibirapuera quando retornava de uma sessão de fisioterapia. Yudi estava parado no trânsito com os vidros do carro abertos – sua mãe Tânia, de 55 anos, e sua irmã Yumi, 23 anos estavam com ele. O assaltante que estava armado levou celulares, carteiras e um notebook.

Segundo a assessoria de imprensa de Yudi, ninguém se machucou, mas Tânia "está muito abalada por ter visto os filhos na mira de uma arma". Duas quadras, após ter sofrido o assalto o cantor se deparou com uma viatura da polícia e foi orientado a fazer o boletim de ocorrência (BO) em uma delegacia de Barueri (na Grande São Paulo), pois mora em Alphaville.