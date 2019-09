Van escolar bate em árvore e deixa crianças feridas no RJ

Uma van escolar perdeu o controle após se envolver em acidente com uma Kombi e um carro e e bateu em uma árvore no Andaraí, no Rio de Janeiro, deixando pelo menos 8 crianças feridas, entre eles três crianças em estado grave.

O acidente ocorreu próximo a uma creche, mas nenhuma criança foi atropelada no local.

As vítimas foram transferidas para o Hospital Federal do Andaraí.

Segundo os bombeiros, o motorista da Kombi bateu contra a Van e um outro carro, provocando o acidente.

Mais informações em breve.

