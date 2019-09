TVs por assinatura passam a emitir alertas da Defesa Civil

A partir da próxima segunda-feira (23), os usuários de TVs por assinatura que vivem no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro vão receber alertas, na programação televisiva, sobre riscos de desastres naturais. Desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e pela Agência Nacional de Telecomunicações, o projeto é mais uma plataforma de comunicação de alertas de ocorrências como enchentes e deslizamentos.

O sistema de avisos pela televisão já funciona no Paraná e em Santa Catarina desde maio deste ano. De acordo com o ministério, a ação será estendida para todas as regiões do país até o fim de 2019.

“A ampliação dessa iniciativa é muito importante para aumentarmos o alcance dos nossos alertas. Assim, poderemos atingir um grau de resiliência maior. Esse é mais um instrumento para que possamos preservar vidas humanas e minimizar prejuízos econômicos decorrentes de desastres naturais”, afirma o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil tem 16 milhões de assinantes individuais de TV paga. Para que os alertas cheguem aos televisores, há um trabalho articulado entre equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do MDR, da Anatel, de operadoras de TV e órgãos estaduais e municipais de defesa civil.

A medida é complementar ao envio de notificações via SMS para celulares já cadastrados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, já foram mais de 11 mil alertas encaminhados via SMS a todas as regiões do Brasil. A ação já alcança mais de 7,6 milhões de brasileiros.

Para receber os alertas

Qualquer cidadão pode receber informações sobre localidades em todo o País. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. De imediato, a seguinte mensagem confirmará a operação: “Cadastro realizado com sucesso. O celular está apto a receber alertas e recomendações de defesa civil. Para cancelar, envie SAIR e o CEP para 40199”.

É permitido cadastrar mais de um CEP. E, se o usuário quiser saber quais localidades estão cadastrados naquele celular, basta enviar a palavra CONSULTAR para o mesmo número.