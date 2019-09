Rodovias federais têm queda de multas e mortes após suspensão dos radares móveis

Dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal) obtidos pela rádio BandNews FM mostram que o número de multas aplicadas em agosto nas estradas administradas pela União caiu 64% em relação à média dos meses do primeiro semestre. A suspensão dos radares móveis completou um mês.

O presidente da República determinou que o uso dos equipamentos em rodovias federais fosse interrompido a partir de 19 de agosto. Jair Bolsonaro afirmou que os aparelhos só voltariam a funcionar depois da aprovação de normas de fiscalização pelo ministério da Infraestrutura. Desde então, o volume de autuações despencou.

O estado onde houve o maior volume de multas foi São Paulo, que também é também onde existe o maior número de motoristas habilitados. A quantidade de mortes nas estradas federais também caiu em agosto de 2019, de acordo com o balanço da polícia.

283 pessoas perderam a vida nas rodovias administradas pela União, o menor número mensal desde janeiro de 2018, quando começou a ser feito o levantamento. Também houve queda no número de acidentes e feridos na comparação com o ano passado e com a primeira metade de 2019.

De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, a infração mais cometida pelos motoristas em agosto foi transitar até 20% acima da velocidade máxima permitida. Completam o top 5 das autuações mais comuns transitar de 20% a 50% acima da velocidade, não acender o farol nas estradas durante o dia, ultrapassar pela contramão em áreas com linha contínua amarela e ausência de licenciamento do veículo.