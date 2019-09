Previsão do Tempo: SP tem chuva e baixas temperaturas no sábado; frio aumenta no domingo

Quem gosta do calor com certeza aproveitou bem os últimos dias, que chegaram a ter até 35ºC de máxima, sem falar no sol. Mas agora, o fim de semana será especial para os amantes do frio.

Uma frente frio passa pelo litoral paulista, e ventos úmidos sopram do oceano, causando chuvas, nebulosidade e queda de temperatura no sábado (21) e domingo (22).

Confira a seguir as previsões do tempo para este fim de semana, de acordo com o órgão da Prefeitura de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas:

Sábado (21)

Este sábado será recheado de nuvens e chuvas, com algumas poucas aberturas de sol ao longo do dia.

A umidade estará alta, com 90% de chances de precipitação de acordo com o site Climatempo. Os ventos chegam a 18km/h.

Os momentos mais frios do dia serão antes das 8h e após as 18h. A mínima prevista para o sábado é de 17°C, enquanto a máxima, atingida próximo ao meio-dia, será de 22ºC.

Domingo (22)

Um frio ainda maior chega no domingo, que será igualmente chuvoso.

Durante todo o dia, uma chuva fraca ou chuvisco deve cair sobre a cidade de São Paulo. Toda essa água impede que as temperaturas subam, e teremos mínimas e máximas mais frias neste dia.

O CGE prevê uma variação de temperatura bastante reduzida, ficando entre 15ºC e 19ºC.