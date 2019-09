Ônibus com hora marcada começa a circular no ABC

Com aplicativos de caronas de veículos particulares, como Uber e 99 Táxi, cada vez mais presentes, chegou a vez dos ônibus entrarem nesse mercado no ABC. A partir do dia 25, o UBus estreia no corredor ABD, com a linha 376E da Metra, entre o Terminal Metropolitano de São Bernardo, passando por Diadema, e o Brooklin (zona sul de São Paulo).

O serviço será lançado durante o Congresso ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) de Mobilidade Urbana, na Arena ANTP 2019, realizado em São Paulo. Os coletivos vão operar sob demanda, com assentos previamente reservados via UBus, disponível para download no Google Play Store (Android) e App Store (iOS).

O itinerário terá ônibus exclusivos, modelos Paradiso 1050, com chassi Mercedes-Benz O500. Os coletivos têm capacidade para 46 passageiros sentados e oferecerão entretenimento a bordo via streaming, Wi-Fi, tomadas USB para aparelhos móveis em todas as poltronas, ar-condicionado e assentos selecionados no momento do agendamento da viagem.

A passagem é R$ 14,50, independentemente do tamanho do deslocamento entre os pontos selecionados pelo passageiro. O dispositivo permite que o pagamento seja feito em dinheiro em espécie, Cartão Bom e cartão de crédito.

A ferramenta também possibilita que o passageiro possa ver em 360º o local de espera do veiculo. Somado o Terminal São Bernardo, a linha conta com 44 paradas. O coletivo somente abrirá as portas para embarque e desembarque em locais selecionados pelos usuários no aplicativo.

Os ônibus da linha 376E sairão do Terminal São Bernardo e seguirão até a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Durante a semana, o primeiro coletivo parte às 05h00 e o último às 20h15.

Ao entrar no ônibus o usuário valida a sua passagem com a leitura do QRcode (que fica disponível na entrada do veículo) por meio do aplicativo. Simultaneamente as informações aparecem para o motorista em um tablet que fica anexado ao painel do veículo. Assim, o condutor pode acompanhar todos os dados relacionados à viagem.

O UBus também é cogitado para atender coletivos da SBCTrans (São Bernardo Transportes), concessionária que atendem a linhas municipais.