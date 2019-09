Motociclistas fazem carreata na rodovia Raposo Tavares e complicam trânsito

Uma manifestação de motociclistas acontece na manhã desta sexta-feira (20) na rodovia Raposo Tavares. A concentração teve início por volta das 8h, na região de Cotia, e o grupo faz uma carreata no sentido de São Paulo, com acompanhamento da Polícia Militar.

O SindimotosSP (sindicato de motoboys), organizador do ato, acusa a Polícia Rodoviária Estadual de aplicar multas no chamado "corredor de rodovia" e "por aproximação de veículos" nas rodovias Raposo Tavares, Ayrton Senna e Castelo Branco. A categoria diz que a aplicação das penalidades impede que muitos trabalhem.

Com o protesto, a via registrou pontos de lentidão, no sentido São Paulo, entre os km 28 e 26 e entre os km 20 e 18. Confira imagens da manifestação:

Um encontro entre o Sindicato e a Polícia Rodoviária está sendo agendado para discutir o assunto, mas ainda não há uma data prevista.