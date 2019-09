Marginal Pinheiros tem nova interdição na pista expressa neste fim de semana

A marginal Pinheiros será interditada mais uma vez neste fim de semana para obras do monotrilho. Os bloqueios serão feitos a partir das 21h deste sábado (21) e permanecerão até 3h30 de segunda-feira (23).

Segundo o gerente de Engenharia de Tráfego da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Paulo Roberto Milano, o trecho afetado está entre as pontes Transamérica e Morumbi, na pista expressa, sentido Castello Branco.

Mesmo sendo sábado e domingo, as interdições causaram congestionamentos e trânsito acima da média nos últimos fins de semana. Em entrevista à rádio BandNews FM, Milano sugere que motoristas evitem a via ou optem pela pista lateral.

As interdições na Marginal do Pinheiros vão acontecer aos fins de semana até o dia 27 de outubro. Além dela, o trecho entre as estações Santo Amaro e Berrini da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também fica fechado.