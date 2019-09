‘Maníaco do Butantã’ é procurado pela polícia

A Polícia de São Paulo procura suspeito de ter cometido dois estupros na quarta-feira no Butantã (zona oeste), perto do km 14 da rodovia Raposo Tavares. As vítimas registraram o caso no 51º DP.

Segundo relatos, o homem as abordou por trás com uma faca, cobriu seus olhos com uma venda e amarrou suas mãos. Um caso semelhante foi registrado no 34º DP, também na região.

Um retrato falado feito com base nos depoimentos e está sendo divulgado.

Nas redes sociais, alunas da USP (Universidade de São Paulo), que fica próximo de onde os casos ocorreram, estão relatando aparições de homem semelhante dentro do campus.