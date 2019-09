Interior de São Paulo tem número crescente de ataques de morcegos

O maior número de ataques de morcegos contra humanos em São Paulo aumenta a curiosidade sobre esse animal.

O Brasil tem hoje 174 espécies de morcegos, mas apenas três delas se alimentam de sangue. Os "hematófogos" vivem em áreas de mata, isoladas dos centros urbanos, onde há concentração de outros mamíferos. Diferentemente do que a maioria pensa, esses morcegos não chupam o sangue, mas fazem uma lesão na pele para o fluxo sair.

Tudo ocorre sem que a presa sinta o ferimento, como explica a bióloga Helen Regina Rossi, estudiosa do tema há mais de sete anos. As propriedades anticoagulantes têm sido, inclusive, tema de pesquisas científicas para desenvolver novos medicamentos.

Os estudos têm como foco o tratamento de trombose e outros problemas causados por acidentes vasculares.

Outro mito sobre morcegos que se alimentam de sangue é o de que as presas morrem depois de serem feridas. A bióloga Helen Regina Rossi esclarece que essas espécies não consomem o volume suficiente para tirar a vida das vítimas. Morcegos não são cegos, eles enxergam em preto e branco, e também gostam de morder nos dedos do pé e da mão, além da ponta do nariz.

A maioria das espécies de morcegos se alimenta de frutas, insetos, folhas e néctar.

Eles são essenciais para o ecossistema, pois promovem a polinização e o controle biológico no combate a pragas.

Todos são possíveis transmissores do vírus da raiva, e, por isso, não é indicado tocar no animal, caso ele entre em uma casa.

Os morcegos são considerados animais silvestres e, portanto, não podem ser domesticados.