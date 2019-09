Com boa recuperação, Bolsonaro confirma ida à assembleia-geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro tem a viagem ‘assegurada’ para a assembleia-geral da ONU na próxima semana. Foi o que disse seu porta-voz, Otávio Rêgo Barros, nesta sexta-feira (20), após o político passar por uma bateria de exames em Brasília.

No início de setembro, o líder do executivo se afastou de suas funções para uma cirurgia de correção de uma hérnia no intestino. A recuperação demorou mais do que o previsto e havia especulação sobre um possível cancelamento da viagem para Nova York, prevista para o dia 23.

“O nosso presidente está pronto para o combate, com viagem assegurada para Nova York", disse Rêgo Barros em coletiva, ao lado do médico Antônio Macedo – responsável pela cirurgia e recuperação de Bolsonaro.

A assembleia-geral da ONU é realizada todos os anos na sede da entidade e, por tradição, o Brasil abre o evento com um discurso. A expectativa é que a preservação ambiental seja um dos temas centrais de discussão.

Ainda em recuperação

Apesar da liberação, Macedo apontou que o presidente deve tomar alguns cuidados em sua viagem para os Estados Unidos. Segundo ele, viagens longas após uma cirurgia podem causar problemas vasculares. O político deverá utilizar meias para ativar a circulação, além de tomar injeções anticoagulantes.

No voo, Bolsonaro deverá fazer caminhadas em intervalos regulares e passar a maior parte do tempo deitado. Por tempo indeterminado, o presidente segue vestindo um colete que cobre o abdômen e parte do tórax, para proteção da área.