Bebê desaparece após falecer dentro de hospital no Rio de Janeiro

A Policia Civil investiga o sumiço do corpo de um recém-nascido de dentro do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



A denúncia partiu do pai da bebê. A pequena Yasmim Pereira de Souza nasceu com oito meses, mas não resistiu após o parto – realizado nas primeiras horas da última terça-feira. O reconhecimento foi feito no começo da tarde do mesmo dia pelo pai, que não assistiu ao nascimento da filha.

No dia seguinte, Raimundo Martins de Souza, de 28 anos, chegou à unidade de saúde junto com a funerária para liberar o corpo da recém-nascida. No entanto, ele não foi encontrado.

A direção do Hospital Miguel Couto afirmou que, tão logo teve ciência do ocorrido, o diretor da unidade foi imediatamente à delegacia da área.

Ainda de acordo com a nota, a unidade de saúde está colaborando com a polícia e abriu procedimento de investigação interna para apurar as responsabilidades.

Por fim, o comunicado informa que esta à disposição da família para as informações necessárias.