Avenidas mais perigosas de SP terão faixas de alerta

Desde ontem, a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) está colocando faixas de alerta em dez vias com grande número de vítimas – fatais ou não – de acidentes de trânsito em 2018. A ação, educativa, faz parte das atividades da semana da mobilidade.

As faixas trarão o total de vítimas de trânsito na via em 2018 e dirão: “Nunca ultrapasse o limite de velocidade. Toda vida faz falta para alguém”.

Receberão as faixas as avenidas Aricanduva – campeã de vítimas das que terão a ação, com 141 –, Mal. Tito, Nordestina, Senador Teotônio Vilela, D. Belmira Marin, Eng. Armando de Arruda Pereira, Raimundo Pereira de Magalhães, Inajar de Souza e Cruzeiro do Sul e estrada de Itapecerica.