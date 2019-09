Aeroporto Santos Dumont reabre pista principal neste sábado

Depois de ficar quase um mês fechada para reformas, a pista principal do aeroporto Santos Dumont, que opera voos domésticos no Rio de Janeiro, reabrirá às 6h deste sábado (21). Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), com isso o terminal poderá operar normalmente a partir desse horário.

As obras de reforma da pista começaram no dia 24 de agosto e custaram R$ 9 milhões. Durante os serviços na pista principal, as companhias aéreas mantiveram suas operações com aeronaves de menor porte na pista auxiliar do aeroporto. Os demais voos, com aeronaves maiores, foram deslocados provisoriamente para o aeroporto internacional Tom Jobim/Galeão.

De acordo com a Infraero, “os trabalhos garantem a continuidade das operações nas mesmas condições de segurança, e de acordo com os requisitos regulatórios demandados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), oferecendo melhora no contato entre os pneus das aeronaves com a pista molhada ou seca”.

A última vez que a pista principal do aeroporto passou por manutenção foi em 2009. A expectativa é que a atual recuperação da pista dure em torno de 10 anos, até uma nova manutenção.