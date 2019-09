56,8% dos universitários ingressantes em 2010 desistiu do curso, diz Censo

Dados do Censo da Educação Superior apontam que, dos universitários que entraram em 2010, 56,8% desistiram do curso e apenas 37,9% concluíram os estudos.

Outros 5,3% continuavam na graduação seis anos depois do início do curso. "Qualquer atividade econômica – e o ensino é uma atividade econômica – tem que ter critérios de eficiência. E o Brasil é muito ineficiente. Mais da metade dos ingressantes desiste ao longo do curso, sendo também que há um elevado grau de pessoas que ficam muito mais tempo necessário para concluir o curso", disse o ministro.

Abraham Weintraub, ministro da Educação, em evento de divulgação do Censo / Luis Fortes/MEC

E acrescentou: "Se a gente reduzisse significativamente essa ineficiência, a gente conseguiria dobrar o número de pessoas com ensino superior completo no Brasil, utilizando os mesmos recursos atualmente disponíveis".

Segundo o MEC, o Brasil tem 8,4 milhões de estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior, 20% deles em universidades públicas.

"Um total de 3,4 milhões de estudantes ingressou em cursos de graduação em 2018. No mesmo ano, 1,2 milhão de estudantes concluíram a educação superior. As informações do censo foram coletadas em 2.537 instituições, 2.238 delas privadas. Neste grupo, estão matriculados 75% dos estudantes, cerca de 6,3 milhões de alunos", informou o ministério.

