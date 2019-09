Vestibular Unicamp 2020: veja número de inscritos e relação candidato/vaga

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou na quarta-feira (18) o número de inscritos e a relação de candidatos por vaga para cada curso. Os números valem para o vestibular de ingresso em 2020.

Você pode conferir os dados na tabela do site oficial da Comvest, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp.

Novamente, o curso mais concorrido é Medicina, com 325 candidatos por vaga. Em segundo lugar, está Arquitetura e Urbanismo, com 87 candidatos por vaga. Completa o "pódio" o curso de Ciências Biológicas no período integral, com 60 candidatos por vaga.

Neste ano, estão inscritos 72.859 candidatos que pleiteiam o total de 2.570 vagas. Estas estão distribuídas entre 79 cursos. Ainda existem outras vagas, que correspondem a 20% do total, destinadas à entrada pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

A primeira prova será no dia 17 de novembro. A segunda fase será em janeiro de 2020, nos dias 12 e 13.

Veja mais informações sobre o vestibular da Unicamp no site oficial da Comvest.