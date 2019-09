Grande São Paulo tem 3º assassinato de motorista de aplicativo em cinco dias

A Grande São Paulo tem o terceiro caso de morte de motorista de aplicativo em menos de cinco dias. A última vítima foi Elvis Souza Leite, rendido na noite de quarta-feira (18) por três bandidos em Itaquaquecetuba.

O trio acabou enforcando o motorista no banco de trás do carro enquanto exigiam as senhas dos cartões. Um menor de 16 anos foi detido e dois homens continuam foragidos.

No último domingo (15), Adriana Márcia de Almeida, de 46 anos, foi morta por um assaltante em Diadema. Na madrugada seguinte, Marco Aurélio Roncoli Filho, de 30 anos, foi vítima do mesmo crime no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo.

