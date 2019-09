SP tem 31 casos de sarampo por dia

Dados da Secretaria Estadual da Saúde divulgados ontem dão conta de que, na última semana, a cidade de São Paulo teve 31 casos de sarampo confirmados por dia, em média. São 2.397 registros neste ano na capital, que antes desses não tinha casos desde 2015.

E o surto segue se espalhando no estado. Segundo o boletim da secretaria, o número de cidades do estado com confirmações da doença subiu de 134 para 160. No total, esses municípios registraram até o momento 4.299 casos.

A pasta reforça que a vacina continua sendo aplicada bebês com idade entre 6 meses a menores de 12 meses, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Essa faixa etária é considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos, e representa cerca de 13% do total de casos registrados no estado.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cobertura vacinal dessa faixa etária alcançou 83,9%, até anteontem e a pasta vai manter a imunização desses bebês em postos de saúde e creches até alcançar 95%.