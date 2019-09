Previsão do Tempo: São Paulo esfria com chuva a partir da tarde nesta sexta

A garoa já chegou em alguns pontos da cidade nesta quinta-feira (19), mas a chuva chegará pra valer na sexta-feira (20). Para amanhã, é previsto muito sol pela manhã e início da tarde, mas a chuva deve esfriar São Paulo ao anoitecer.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aposta em uma máxima de 33ºC. As taxas de umidade do ar seguem baixas, com os menores valores abaixo dos 30%.

O quadro muda no fim da tarde, quando são esperadas pancadas de chuva. Esta precipitação é causada pela passagem de uma região de baixa pressão atmosférica pelo litoral paulista.

A partir da noite de sexta, o calor será aliviado, e a umidade vai subir. Durante o sábado, a máxima poderá ficar em apenas 22ºC.