Polícia faz buscas no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho

A Polícia Federal está no Congresso Federal para buscas nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e de seu filho, o deputado federal Fernando Coelho Bezerra Filho (DEM-PE).

A ação apura o desvio de verba em obras no Nordeste na época em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff. O senador atua hoje como líder do governo de Jair Bolsonaro na Casa. Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.

Veja também:

Novas vagas pagam até dois mínimos, diz Ipea

Justiça manda vale-transporte voltar a regra original

A defesa de Fernando Bezerra Coelho, afirmou que a operação contra o político "causa estranheza", já que as medidas cautelares foram decretadas "em razão de fatos pretéritos que não guardam qualquer razão de contemporaneidade com o objeto da investigação."

"A única justificativa do pedido seria em razão da atuação política e combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal", afirma a nota.