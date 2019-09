Pista expressa da Marginal Pinheiros será bloqueada no sábado para obras do Metrô

A partir das 21h deste sábado (21), a pista expressa da Marginal Pinheiros será interditada entre as pontes Transamérica e Morumbi no sentido Castelo Branco para continuação das obras da Linha 17-Ouro do Metrô.

A Linha 9-Esmeralda da CPTM não será interrompida no sábado, como na semana passada, mas vai funcionar com intervalos maiores. No domingo, porém, o trecho entre as estações Santo Amaro e Berrini estará bloqueado. Os ônibus do Paese (Plano de Atendimento em Situações de Emergência) percorrerão o trajeto alternativo.

As interdições voltarão a ocorrer em outros cinco fins de semana até 27 de outubro.