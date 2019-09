Deita e rola: calor até a noite dificulta pegar no sono

Tá difícil dormir com o calor. Nas últimas três noites, a mínima foi maior do que 19ºC –de terça para ontem, chegou a 23,6ºC! A baixa umidade do ar aumenta o desconforto –ontem, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foi o dia mais seco do ano, com 19%.

Estava tão seco que a Defesa Civil decretou estado de atenção para tempo seco às 10h50. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) constatou umidade abaixo de 20% em quatro estações de medição ontem: Penha, Pirituba, Cidade Ademar e Jabaquara.

Para passar por esses dias, as pessoas vão desfilando estratégias. “Eu sou baiana e amo calorzão”, afirma a babá Maria José Reis, 48 anos. “Mas, quando tá muito abafado assim, só consigo dormir com o ar-condicionado ligado mesmo, muito difícil”, assume.

A doméstica Marylucia Fonseca de Jesus, 55 anos, conta que abre as janelas para refrescar o ambiente enquanto dorme. “Se estiver muito quente ainda ligo o ventilador.”

Mas atenção a esses “truques”: eles podem fazer mal à saúde. A médica generalista Tayná Padilha Miranda, da Docway, diz que o ar-condicionado deve ser utilizado com cautela, pois pode causar ressecamento das vias aéreas, o que pode levar a piora de quadros alérgicos prévios –como rinite.

O pneumologista Mauro Gomes pede atenção para as pás do ventilador. “Têm que estar bem limpas, senão espalham poeira.” Os dois recomendam umidificar o ar, com aparelhos –que não deve ficar permanentemente ligado– ou toalhas molhadas espalhadas pela casa.

Calorão segue até sexta-feira

Segundo o Inmet, o calorão na cidade segue até amanhã. Hoje as temperaturas devem variar de 18ºC a 35ºC, em um dia parcialmente nublado e com névoa seca, e amanhã elas ficam entre 19ºC e 33ºC, com tempo claro a parcialmente nublado passando a nublado com chuva isolada.

A máxima ontem foi 34,5ºC, de acordo com o instituto.