Cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real

O dólar iniciou o dia em alta e chegou a tocar pontualmente os R$ 4,14 nesta quinta-feira, 19. Operadores apontam um "efeito psicológico" do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a moeda americana, justificado pelo fato de que os juros mais baixos reduzem a atratividade do câmbio brasileiro para arbitragens.

"É um efeito mais psicológico, uma vez que já não está havendo ingresso de recursos ao Brasil. A sinalização do BC apenas confirma essa tendência", diz Jefferson Rugik, diretor da Correparti.

O cenário externo é outro fator de pressão compradora no câmbio e o que mais preocupa. Depois que os Estados Unidos classificaram como "ato de guerra" do Irã os ataques à produção de Petróleo da Arábia Saudita, o Irã reagiu com ameaças veladas aos EUA e seus aliados.

Com informações de Estadão Conteúdo

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin