Polícia apreende 17kg de cocaína em embalagens de café no aeroporto de Guarulhos

Um suspeito foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar levar 17 quilos de cocaína escondida dentro de embalagens de café em grãos.

O brasileiro de 48 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (19), e tinha como destino Beirute, no Líbano. Ele não quis prestar informações aos policiais, e acabou sendo preso por tráfico internacional de drogas.

Policiais federais fiscalizavam as bagagens despachadas por passageiros de voos internacionais e, por meio das imagens do aparelho de raio X, desconfiaram do conteúdo de uma das malas.

A mala do brasileiro foi aberta na delegacia, e então foram encontrados pacotes de café em grãos, contendo cocaína.