Aluno esfaqueia professor dentro de escola na zona leste de São Paulo

Um estudante do CEU (Centro Educacional Unificado) Aricanduva, na zona leste de São Paulo, esfaqueou um professor da unidade e se feriu com a mesma faca na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, ele estava em aula quando foi ao banheiro e encontrou o docente em um corredor.

O jovem, que não teve a identidade revelada, golpeou a vítima com uma faca e retornou à classe, quando compartilhou o episódio com colegas e começou a se cortar com a arma branca. Ele foi contido por outro professor e colegas de sala.

Ambos foram resgatados e levados para diferentes unidades de saúde – o aluno está no Hospital das Clínicas e o professor no pronto socorro municipal Jardim Iva. Eles estão em estado de saúde estável. As atividades do CEU foram suspensas e o prefeito Bruno Covas se deslocou para o local.

Ao portal G1, o tenente Damasceno, do 19º Batalhão da PM (Polícia Militar), a suspeita é de que o estudante tenha tido um surto psicótico. "Ele tem 14 anos, pelas referências, é um bom aluno, nunca deu problema, tem apresentado boas notas. É um fato que surpreendeu a todos aqui na escola", afirmou.