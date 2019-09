Faculdade promove atividades gratuitas de saúde, gastronomia e lazer na Aldeia do Futuro neste sábado

A Aldeia do Futuro, em Americanópolis, recebe neste sábado atividades para toda a família. Quem promove o evento é a Faculdade Anhanguera da Vila Mariana.



LEIA MAIS:

Previsão do Tempo: São Paulo esfria com chuva a partir da tarde nesta sexta

Confira quais filmes entraram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta

O "Dia do Ensino Responsável" reúne funcionários e docentes de cursos da Anhanguera para oferecer serviços gratuitamente para a comunidade.

Haverão workshops de gastronomia saudável e barata; outras atividades também focarão na saúde, com medição de pressão e orientações de prevenção ao câncer de mama.

Ainda, serão ministradas palestras sobre educação financeira.

As crianças também terão sua própria programação, com brincadeiras e contação de histórias.

Para participar não é necessário fazer inscrição prévia, os interessados devem comparecer diretamente à unidade.

SERVIÇO

Dia do Ensino Responsável Aldeia do Futuro

Local: Aldeia do Futuro

Endereço: Rua: Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 – Americanópolis – SP

Horário: das 10h às 16h30

Evento Gratuito