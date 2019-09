Sogro de Wilson Witzel tem vantagens como funcionário público no RJ; MP vai investigar

A 1ª promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, em Pádua (interior do estado), vai abrir um inquérito para apurar a denúncia de favorecimentos ao sogro do governador Wilson Witzel. A rádio BandNews FM mostrou com exclusividade que o diretor de Departamento da Defesa Civil de Miracema, Jadir Pinto Brandão, tem vantagens, como não trabalhar segunda e terça-feira porque é pai da primeira-dama.

A promotora Fernanda Bahia tomou conhecimento do caso pela reportagem e vai investigar. A BandNews FM passou a última semana na cidade, que fica a 271 km da capital fluminense, e, depois de três dias procurando o Jadir, só o encontrou no prédio onde funciona o órgão na quinta-feira.

A nomeação do prefeito Clovis Tostes Barros, conhecido como Clovinho, é de 31 de março deste ano. O salário de diretor de departamento é de R$ 2,6 mil.

Sem nenhuma formação de ensino superior e experiência para exercer a função, Jadir admite que se não fosse o parentesco com Helena Witzel dificilmente estaria no cargo. Jadir Pinto Brandão nega que a indicação tenha sido de Wilson Witzel. Ele conta que a filha pediu para que procurasse o prefeito para conseguir algum cargo na administração de Miracema, onde já havia morado.

O prefeito da cidade não quis gravar entrevista, mas disse que a indicação é pessoal e legal. Questionado sobre a ausência de Jadir na Defesa Civil às segundas e terças, Clovinho respondeu que ele trabalha do Rio de Janeiro em atividades externas, mas prestando serviço para a Prefeitura.