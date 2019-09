Sobe 54% total de bilhetes únicos anulados pela SPTrans

De maneira acidental, os assistentes de backoffice Karina Colletti, 26 anos, e Myke Espanhol, 29 anos, trocaram os seus bilhetes únicos. Quando usou o cartão para pagar sua próxima viagem, ele foi bloqueado. Os dois foram ao posto da SPTrans para contar que tinha sido um acidente para que o cartão dela fosse desbloqueado. “Agora preciso pagar uma taxa e recuperar [o bilhete e os créditos]. Acho um absurdo ter que pagar a taxa porque foi uma troca sem querer”, afirmou ela.

Como o cartão de Karina, até julho deste ano, 846 mil bilhetes únicos foram cancelados pela SPTrans por suspeita ou comprovação de fraude, 54% a mais do que os 548 mil anulados nos sete primeiros meses de 2018.

Segundo a SPTrans, os cancelamentos acontecem por uso de terceiros por reconhecimento facial, fiscalização de campo e por detecção de recarga falsa.

De acordo com a empresa, o usuário pode contestar o cancelamento e, se for constatado que não houve má-fé ou fraude, o cartão é recuperado e os créditos, se forem legais, reinseridos.

Para pedir essa análise e o recuperar o cartão, o usuário precisa ir ao posto central da SPTrans (rua Boa Vista, 274, Centro) pessoalmente.

Foi para combater fraudes que a SPTrans limitou a R$ 43, desde fevereiro, o saldo máximo de créditos em bilhetes anônimos e determinou que, a partir dali, só fossem emitidos cartões personalizados. Desde então, foram emitidos 950 mil novos plásticos.

Auditoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) apontou que 6 de cada 10 cartões tinham risco de fraude e mandou que todos fossem substituídos. Ainda destacou que, embora o Bilhete Único exista há 15 anos, não houve muitas mudanças. “A prefeitura já pagou mais de R$ 100 milhões de reais nos últimos 5 anos para mudar essa tecnologia, mas até agora o sistema não ficou pronto”, diz o relatório. A SPTrans disse que a previsão é que o sistema seja implantado no 1º semestre de 2020.