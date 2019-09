Sobe para 4.299 número de casos de sarampo confirmados em São Paulo

O número de casos confirmados de sarampo no Estado de São Paulo chega a 4.299, segundo dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde.

O valor representa um crescimento de 19,7% em relação aos registros da semana anterior.

De acordo com a pasta, 55% das ocorrências se concentram na capital e o número de cidades do estado com confirmações da doença subiu de 134 para 160.

A campanha de vacinação continua – foco é dar uma dose extra para bebês de seis meses a um ano, seguindo orientação nacional do Ministério da Saúde.

Mesmo sem ações específicas, pessoas de todas as idades podem procurar pelas Unidades Básicas de Saúde para regularizar a carteirinha de vacinação.