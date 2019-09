Metrô: Interferência na estação Vila Prudente afeta circulação nas linhas 2-Verde e 15-Prata

O passageiro que depende das linhas 2-Verde e 15-Prata do Metrô de São Paulo deve ter paciência para realizar seu trajeto na manhã desta quarta-feira (18), principalmente se a estação Vila Prudente estiver pelo caminho.

Uma interferência na via no ponto final de ambos os ramais faz com que os trens circulem em velocidade reduzida e maior tempo de parada. Por conta desse problema, o ramal está operando na estação Vila Prudente com apenas um plataforma, ao invés das duas habituais.

Devido a uma falha em equipamento de via na Linha 2-Verde estamos operando com apenas uma plataforma na estação Vila Prudente, ao invés das duas habituais. A equipe de manutenção está trabalhando para sanar a questão — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) September 18, 2019

Na rede social Twitter, usuários compartilharam imagens da estação Vila Prudente lotada e momentos de paralisação da circulação de trens no local. Veja o que dizem os passageiros:

@metrosp_oficial o que está acontecendo na estação vila prudente? pic.twitter.com/1Nny87NvCM — Caroline (@caroll_gmoreira) September 18, 2019

Estou na estação da vila prudente mais de 40min e a situação continua a mesma pic.twitter.com/eIjRsFQv1R — Caaa_goes (@caaahgoes) September 18, 2019