Mega-Sena: confira resultado desta quarta e veja se ficou milionário

O concurso 2189 da Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (dia 17) um prêmio acumulado há 12 sorteios. O apostador que acertar as seis dezenas vai levar para casa uma bolada estimada em R$ 120 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

04, 11, 16, 22, 29, 33

No sorteio do último sábado, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, mas 154 pessoas fizeram a quina e levaram R$ 47,4 mil cada.

Outras 13.387 pessoas fizeram a quadra e ficaram com R$ 780,19.

