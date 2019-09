Mais Médicos: Renovação por 6 meses é determinada

A Justiça Federal determinou nesta terça-feira que o Ministério da Saúde prorrogue por mais seis meses o convênio do programa Mais Médicos com a Prefeitura de São Paulo, vencido no domingo, afetando, desde anteontem, 37 Unidades Básicas de Saúde.

O juiz Paulo Cesar Duran acatou uma ação impetrada por entidades de saúde anteontem que pedia 36 meses de prorrogação, porém entendeu que o prazo de seis meses seria suficiente para que fosse encontrada solução. Disse, ainda, que o ministério não demonstrou interesse em renovar e não sugeriu alternativa.

A Secretaria Municipal da Saúde disse que tenta renovar desde abril e que já pediu a imediata contratação de médicos para substituir os 37 afastados –sendo 35 brasileiros, 1 uruguaiano e 1 venezuelano.

Segundo Eder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos, a falta desses profissionais pode afetar mais de 150 mil pessoas.