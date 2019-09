Depressão aumenta no Brasil

Entre 2015 e 2018, o SUS (Sistema Único de Saúde) registrou aumento de 52% nos atendimentos ambulatorial e de internação relacionados à depressão, passando de 79.654 para 121.341 procedimentos. Na faixa etária de 15 a 29 anos, público-alvo da campanha “Se liga! Dê um like na vida”, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lançaram nesta terça-feira em Brasília, o aumento foi de 115% no mesmo período. A evolução foi de 12.698 para 27.363 procedimentos. Esses crescimentos podem ser consequência de uma maior procura por assistência ou do aumento de casos na população.

A campanha tem o objetivo de estimular o jovem a compartilhar momentos com a família e amigos, conversar mais, fortalecendo a importância do diálogo e desmistificando a vida virtual. A iniciativa também reforça a necessidade de ficar atento aos sintomas da depressão e de buscar ajuda.

“Essa campanha é pensada para internet, rádio e televisão, e aciona todos que estão próximos dos jovens: escola, família e Caps (Centros de Atenção Psicossocial). A depressão muitas vezes é vista como excesso de drama e esse estigma é amplificado nas redes sociais”, explicou o ministro.

A depressão é um transtorno mental, e não uma doença. Nos piores casos, pode induzir ao suicídio, causa da morte de cerca de 800 mil pessoas por ano.

O quadro se define pela tristeza persistente e perda de interesse em atividades normalmente prazerosas. A assistência às pessoas com transtornos mentais desse tipo é oferecida integralmente no SUS.