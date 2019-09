Cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real

A expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dá o tom dos negócios nos mercados de câmbio em todo o mundo e os negócios no Brasil não destoam desse cenário na manhã desta quarta-feira, 18 O dólar abriu estável e alternou pequenas altas e baixas nesta primeira hora de negociação, com predominância do sinal positivo

As estimativas para o Fed seguem apontando para um corte de 0,25 ponto porcentual nas taxas dos Fed funds, embora na terça-feira os temores em relação ao petróleo tenha chegado a indicar aumento das apostas em manutenção dos juros. Por aqui, é unânime a espera por uma redução de 0,50 ponto na taxa Selic, de 6,00% para 5,75%.

