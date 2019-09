Com tempo seco, ar fica ruim em 7 estações de São Paulo

Em mais um dia de calor e tempo seco na capital, a poluição deu as caras por toda a cidade, com qualidade do ar ruim em sete estações de medição.

Às 11h55, a Defesa Civil decretou estado de atenção, com a umidade do ar ficando abaixo de 30% – o ideal para a saúde é 60%. Os menores índices, medidos ontem pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), foram nas regiões da Penha (zona leste), com 20,6%, e Santana/Tucuruvi (zona norte), com 20,8%.

O tempo seco dificultou a dispersão dos poluentes. Ao longo do dia, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) mensurou que a qualidade do ar chegou ao índice de ruim em Santana, Nossa Senhora do Ó (zona norte), Itaquera (zona leste), Cidade Universitária, Marginal Tietê/Ponte dos Remédios (zona oeste), Interlagos (zona sul) e Parque Dom Pedro 2º (centro). A máxima do dia bateu nos 34,4ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

E tudo segue parecido hoje: tempo seco, termômetros entre 18ºC e 36ºC, com tempo parcialmente nublado, segundo o Inmet.

Amanhã, o clima continua quente e nublado, com mínima também de 18ºC e máxima de 34ºC. Sexta-feira, que fica entre 20ºC e 33ºC, é o último dia da semana com esse calor forte, e pode ter chuva isolada. Sábado traz possibilidade de chuva isolada e deve ficar entre 17ºC e 20ºC.