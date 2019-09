Previsão do Tempo: com umidade em baixa, calor continua em São Paulo nesta quarta-feira

Vitor Kley pode ficar tranquilo, porque o sol vai brilhar forte por mais alguns dias. Na quarta-feira (18), o calor continua na cidade de São Paulo – enquanto a umidade continua a cair.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo, não prevê chuvas por todo o dia. Pelo contrário: com menores taxas entre 11h e 14h, os índices de umidade do ar estarão abaixo de 30% amanhã.

A quarta-feira começa nublada, com termômetros em torno de 18ºC. Este quadro muda, no entanto, e as temperaturas devem subir até 34ºC até a tarde.

O céu estará com poucas nuvens durante a maior parte do dia, aumentando a sensação de calor.