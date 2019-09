Número de mortos por incêndio no Hospital Badim chega a 14

O Hospital Badim confirmou na tarde de hoje (17) a morte de mais um paciente transferido depois do incêndio que destruiu o prédio na última quinta-feira (12). A paciente internada estava no Hospital Israelita Albert Sabin. No total, já são 14 mortes desde o incidente, três das quais ocorreram entre ontem e hoje.

Entre as vítimas, dez morreram no próprio local do incêndio, uma delas morreu momentos depois, quando já tinha sido transferida para o Hospital Albert Sabin. Ontem, o hospital confirmou a morte de um paciente que tinha sido encaminhado para o Copa D’Or.

Hoje, foram confirmadas mais esta vítima, no Albert Sabin, e outra, que morreu durante a madrugada, no Hospital Samaritano.